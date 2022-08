Hannes Höft ergänzt Trainerteam

Ladenburg. Der aktive Karateka Hannes Höft unterstützt ab sofort den Trainerstab des Budoclubs Rhein-Neckar (BCRN) in Ladenburg. Die Lizenz dazu hat der 22-jährige Ladenburger mit dem erfolgreichen Abschluss seiner C-Trainerausbildung im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erlangt. Damit verfügt der BCRN nun über alle wichtigen Trainerlizenzen sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. Der Kaderathlet des Karateverbandes Baden-Württemberg gilt BCRN-Chef Richard Seipp als „typisches Eigengewächs der Ladenburger Karate-Talentschmiede“.

Höft trat dem Verein bereits 2010 bei, also nur ein Jahr nach dessen Gründung. Mittlerweile gehöre der aktive Wettkämpfer mit dem braunen Gurt zu den erfolgreichsten Athleten in seiner Sportart, so Seipp. In Höfts Einzeldisziplin „Kata“ werden Karateformen mit schnellen und kraftvollen Kombinationen von Arm- und Beintechniken, hohen Sprünge und Achsendrehungen auf Wettkampfmatten präsentiert, die sowohl technisch als auch athletisch höchste Perfektion erfordern. Aufgrund seines Könnens betraute ihn Seipp bereits seit längerem mit wichtigen Trainings-Einheiten der erfolgsverwöhnten Wettkampfgruppe. Dabei habe Höft wichtige Trainererfahrung gesammelt.

„Ein Mann der ersten Stunde“

Der Kata-Spezialist Hannes Höft hat die C-Lizenz erlangt. © Richard Seipp

Bei der Vorstellung des neuen Nachwuchs-Trainers lobte Seipp seinen ehemaligen Schüler: „Wir sind froh und stolz mit ihm als einem Mann der ersten Stunde einen erfolgreichen Wettkämpfer, hervorragenden Techniker, zuverlässigen Betreuer und charismatischen Menschen als neuen, top ausgebildeten Trainer im Verein zu haben.“ Höft werde nun dabei helfen, die Karate-Schule auf hohem Niveau weiterzuführen. Internet: www.budoclub-rn.de. pj