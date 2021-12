Hamerla gewinnt

Aus dem Vorlesewettbewerb an der Merian-Realschule in Ladenburg ist diesmal Lucy Hamerla als Gesamtsiegerin hervorgegangen. Zuvor hatten alle sechsten Klassen im Deutschunterricht ihre jeweiligen Klassensieger gekürt, nämlich Melissa Schäfer und Jonathan Jahn (6a), Jada Kirak und Raphael Schadwinkel (6b) sowie Lucy Hamerla und Anne Dunn (6c). Sie traten im Finale vor die Jury um Schulleiter Stefan Baust.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Juroren waren Elternvertreterin Nicole Meister, Petra Göhring, die Leiterin der Stadtbibliothek, sowie die Klassensprecherinnen der 5b, Lara Haidar und Fabienne Kiener, als künftige Vorlesende. Coronabedingt wurde die Endrunde via Livestream in die drei Klassenzimmer übertragen. Schulsiegerin Lucy überzeugte durch „Lesebegeisterung und Souveränität“. Mit schauspielerischem Talent habe sie den Figuren aus „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney eindrucksvoll Leben eingehaucht und so die Nase vorne gehabt, teilt die Schule mit. pj