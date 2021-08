Gute Erfolge für ASV-Heber

Bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften in Böbingen holten die Heber des ASV Ladenburg gute Platzierungen. Allen voran Kyra Loose bei den Juniorinnen, die sich auf 80 Kilogramm im Reißen und 100 kg im Stoßen steigerte. Damit gewann sie in der Klasse bis 76 kg und wurde mit 99 Relativpunkten zweitbeste Juniorin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Schülern wurde Jonathan Stumpf in der Klasse bis 61 kg Fünfter. Dabei stellte er mit 30 kg im Reißen und 40 kg im Stoßen neue Bestleistungen auf. Nikolai Koger wurde in der Klasse bis 67 kg Vizemeister im Zweikampf mit 120 kg.

Bei den Bezirksmeisterschaften in Heinsheim gewann Koger in der Klasse bis 61 kg mit 125 kg im Zweikampf (Reißen 53 kg, Stoßen 72 kg). Stumpf ging in der Klasse bis 67 kg mit Silber nach Hause.

Am 14. August plant der ASV das 10. Walter-Engel-Turnier: Bei schönem Wetter soll es im Freien auf dem Vorplatz der Ladenburger Lobdengauhalle stattfinden. red/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2