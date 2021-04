Gusstafel erhellt Vergangenheit

Nein, sogenanntes „blaues Blut“ fließt nicht in den Adern von Lore Schmitt, geborene Blaess. Aber ein bisschen stolz darf die Ladenburgerin sicherlich dennoch sein. Gehört ihrer lange Zeit landwirtschaftlich geprägten Familie doch schon seit etwa 1830 das Gelände eines früheren Adelshofes in der Schulstraße 13. Weil das an dieser Stelle kaum jemand vermuten würde, hat sie den Geschichts- und Brauchtumsverein Heimatbund dabei unterstützt, mit einer Hinweistafel stadthistorisch Interessierte über die jahrhundertalte Vergangenheit des Botzheimer Hofes zu informieren.

Es zeugt nämlich heute nur noch wenig davon, dass hier die Wormser Bischöfe als einstige Herren der Stadt zuvor geadelte Hofbeamte (Ministeriale) ansiedelten. Es ging um 1200 darum, die mittelalterliche Stadt zu erweitern. „Ebenso mussten die frühesten Herrschaften etwa auch des Handschuhsheimer, Hirschberger und Sickingen-Hofs die neue Stadtmauer aufbauen und unterhalten“, erklärt Heimatbund-Chefin Carola Schuhmann, wie die Fürstbischöfe die Stadt auf der grünen Wiese wachsen ließen, ohne allzu viel zu investieren. Der spätere Besitz des Nikolaus von Botzheim war darunter der größte Hof. Seine Familie stammte ursprünglich aus dem Elsass, stand ab dem 16. Jahrhundert in kurpfälzischen Diensten und erwarb den nach ihnen benannten Hof 1654. Zu nachfolgenden Besitzern zählten zeitweise auch die Schlossherren derer von Hundheim (Ilvesheim), von Oberndorff (Neckarhausen) und von Wiser (Leutershausen).

Spätgotische Malerei im Innern

„So etwas Spektakuläres erwartet man hier nicht unbedingt“, sagt Schuhmann. Wisse man aber um die Hintergründe, lasse sich anhand der relativ lockeren Bebauung im Viertel bis heute die typische bauliche Struktur der Ausbauflächen am nordöstlichen Altstadtrand erkennen. Zwar sind vom Botzheimer Hof keine Baulichkeiten mehr erhalten. Doch nahm er mit Herrschafts- und Gesindehaus, Stallungen, Gartenflächen und vielen Nachbargebäuden, die im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört wurden, großen Raum ein. Von der einstigen Bedeutung zeugen im Inneren noch eine spätgotische Wandmalerei mit Ranken von etwa 1500. Mitsamt dem links angebauten Gesindehaus gehört das giebelständige Wohnhaus als letzter baulicher Rest des Hofs zu den laut Landesdenkmalamt erhaltenswerten Gebäuden. Es wurde im 18. Jahrhundert unter Verwendung wesentlich älterer Umfassungsmauern errichtet und später auch von bürgerlichen Eigentümern mehrfach umgebaut.

„Damit das Haus und seine Geschichte in Erinnerung bleiben, haben wir diese Hinweistafel unterstützt“, sagt Lore Schmitt auch im Namen von Ehemann Heinz und Sohn Matthias. Das diene dem Andenken an frühere Generationen der Familie, die auf dem Anwesen ab 1830 einen Bauernhof betrieb, bis Jean Blaess, der Bruder von Lore Schmitt, 1970 nach Neuzeilsheim aussiedelte. Dass inzwischen Enkelsohn Lauritz eingezogen ist und die Familientradition im Botzheimer Hof fortführen will, freut Lore Schmitt: „Wir sind glücklich, dass wir ihn haben.“

Auch die Heimatbund-Vertreter sehen zufrieden aus: „Die Spende der Familie Schmitt kommt uns gelegen, weil uns wegen Corona die Einnahmen aus den Stadtführungen fehlen und wir es deshalb gerade nicht so üppig haben“, sagt Ulrich Erhardt.

Der Vorstandskollege Schuhmanns hat sich um die Gestaltung der Aluminium-Sandgusstafel im Wert von rund 1000 Euro gekümmert. Hergestellt hatte sie die Süßener Kunstgießerei Strassacker nach Vorstellungen des Vereins. Es ist freilich nicht die erste – und weitere sind bereits in Vorbereitung: Wie Schuhmann ausführt, sollen bedeutende Gebäude auf dem Marktplatz und an der Hauptstraße im Bereich der einstigen Pferdetränke „ausgeschildert“ werden. „Und wir freuen uns immer über so behilfliche Hausbesitzer wie die Schmitts“, sagt Erhardt schmunzelnd.

