Gruppe Ladenburg/Edingen-Neckarhausen braucht neues Rettungsboot

Ihr ehrenamtlicher Einsatz ist unbezahlbar: Mit Rettungsschwimmern, Strömungsrettern und Tauchern ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stets zur Stelle, wenn im Wasser etwas passiert ist. Jetzt brauchen die Aktiven der Ortsgruppe Ladenburg/Edingen-Neckarhausen selbst Hilfe.

Und zwar finanzieller Art. Denn ihr Rettungsboot (Baujahr 2003) ist in die Jahre gekommen und deshalb zu ersetzen. Doch ohne Spenden müssten sie die Rücklagen des Vereins komplett aufbrauchen.

Und das hat Gründe: Die Corona-bedingten Absagen von Triathlon-Festival, Drachenboot-Rennen und Altstadtfest hinterlassen auch bei der DLRG Spuren. „Uns sind durch entgangene Sicherheitsdienst- und Standeinnahmen mindestens 10 000 Euro an Umsatz flöten gegangen“, sagt Ortsgruppenchef Jochen Knausenberger. In dieser Situation erinnerte sich sein Stellvertreter Jochen Quintel an den erfolgreichen Spendenaufruf vor sechs Jahren, als für den gebraucht gekauften Bootsvorgänger 20 000 Euro zusammengekommen waren.

„Damals haben sich auch die Bürgermeister der beiden Kommunen, in denen wir tätig sind, bei den Banken für uns stark gemacht“, erklärt Quintel und fügt hinzu: „Das würde uns auch diesmal sehr helfen.“ Einzelspenden an den gemeinnützigen Verein seien ebenso willkommen. Bereits im Juli wird die Neuanschaffung im Wert von 50 000 Euro einschließlich Bugklappe zum Aufnehmen von Patienten erwartet. Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Ortsgruppe mit 24 500 Euro.

„Ein voll einsatzfähiges Boot, auf das man sich verlassen kann, ist unerlässlich“, sagt Nadja Wolff, eine der Bootsführerinnen. „Da geht es oft um Minuten und Sekunden“, weiß Jungstadtrat Sophian Habel als einer von 40 Aktiven, die unter anderem auch das Freibad mitbetreuen.

Unter insgesamt rund 220 Mitgliedern gibt es auch die zwölf- bis 15-köpfige Einsatzgruppe mit Sanitätsausbildung. In Ladenburg ist die DLRG-Fachgruppe Bootswesen ansässig, die nach dem Alarmplan auf Neckar und Rhein mit den DLRG-Ortsgruppen Mannheim, Heddesheim (Taucher) und Heidelberg sowie mit Feuerwehren und Technischem Hilfswerk (THW) zusammenarbeitet.

