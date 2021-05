Ladenburg. Der Hegehof bietet wieder die Möglichkeit, grünen Spargel selbst zu schneiden. Auf dem Feld am Ortsausgang Ladenburg Richtung Neubotzheim, am „Allje“-Häuschen, (Heidelberger Straße) werden Stechmesser und Korb gegen Pfand (25 Euro) zur Verfügung gestellt. Das Schneiden ist an Wochenenden und Feiertagen möglich (9 bis 17 Uhr). Ein Kilogramm Grünspargel kostet 8 Euro.

AdUnit urban-intext1