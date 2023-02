Grünpflege Thema im TA

Ladenburg. Über drei Bausachen informiert die Ladenburger Stadtverwaltung den Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderates am Mittwoch, 1. März, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. Zudem soll die Grünflächenpflege für den Bezirk „Nordstadt“ an die Firma WISAG aus Mannheim vergeben werden. Deren Angebotssumme beläuft sich auf rund 31 250 Euro. Die Beschlussvorlage weist darauf hin, dass in der Ausschreibung ein „optionaler Wässerungsgang“ für die neu gepflanzten Bäume im Stadtteil enthalten sei. So könne auf die beauftragte Pflegefirma zurückgegriffen werden, falls es im Sommer beim städtischen Bauhof zu personellen Engpässen kommen sollte. Pro Wässerungsgang wären Kosten von rund 3500 Euro zu veranschlagen. pj

