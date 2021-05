Grünen-Abgeordnete Brantner besucht Ladenburger Wochenmarkt

Ladenburg. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete für Heidelberg und die Neckar-Bergstraße, Franziska Brantner, ist am 14. und 15. Mai in ihrem Wahlkreis auf Wochenmarkttour unterwegs. Die Spitzenkandidatin der Grünen Baden-Württemberg für die Bundestagswahl im Herbst hat während des Ladenburger Wochenmarktes am Freitag, 14. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr ein offenes Ohr für alle Bürger.

AdUnit urban-intext1

Nachdem lange Zeit der Kontakt überwiegend digital stattfand, freut sich Brantner nun auf den direkten Austausch vor Ort – unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.