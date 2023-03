Große Putzaktion steht bevor

Es ist wieder soweit: Am Samstag, 18. März, findet ab 9.45 Uhr am Neckartresen beim Ladenburger Wasserturm die nächste Großputzaktion von „ Ladenburg Clean Up“ statt, die lange als „Ladeberg kehrt“ bekannt war. Die Aktion wird erneut von der Umweltabteilung des Vereins „Wir für Ladenburg“ organisiert. In Anlehnung an den „World Cleanup Day“ soll ein Zeichen gegen das Vermüllen des Planeten gesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch diesmal setzt Organisator Marius Wenzel auf eine breite Unterstützung aus Bevölkerung, Vereinen, Schulen und Kindergärten sowie ortsansässigen Parteien. Da die Brutzeit unmittelbar bevorstehe, sollen in erster Linie Grünflächen und Wege in der Feldgemarkung gesäubert werden. Darüber hinaus sei tatkräftige Unterstützung durch Wassersportlerinnen und Wassersportler gefragt, die mit eigenem Kajak, Kanadier, Stand-Up-Paddelboard oder Anglerboot den Neckar von Abfällen befreien.

Am Treffpunkt werden die Arbeitsbereiche aufgeteilt. Wer möchte, darf gerne mit einem Fahrrad erscheinen, um schneller zum jeweiligen Einsatzgebiet zu gelangen. Container, Abfallsäcke, Handschuhe und Greifzangen werden bereitgestellt. Auch eigene Werkzeuge sind hilfreich.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neckar-Bergstraße Findet sich in Ladenburg ein Kompromiss bei der Hallenmiete? Mehr erfahren Kultur Eine Nadel für echte Fans des Jubiläums in Neckarhausen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ortsbeirat Deutsche Post stellt in Rosengarten neuen Briefkasten auf Mehr erfahren

Weitere Informationen gibt es auf Instagram (instagram.com/ladenburg_cleanup) oder sie können per Mail bei Marius Wenzel erfragt werden (info@marius-wenzel.de). Am selben Tag ist außerdem der Weltrecyclingtag, der auf die große Bedeutung des Recyclings aufmerksam macht. pj