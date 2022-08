Große Hilfe für kleine Tüftler

Ladenburg. Kinder sind von selbstgebauten Türmen mindestens ebenso fasziniert wie davon, sie umzuwerfen. Dabei sind sie mittendrin im Thema Stabilität. Beim Hören in ein Dosentelefon erleben Kinder, wie sich Schall überträgt. Beobachten sie ihren eigenen Schatten, erfahren sie etwas über Licht und wie es blockiert wird. Und beim Kuchenbacken geht es um die Veränderung von Stoffen. Alltagsintegriertes Forschen lässt sich im Sachunterricht altersgerecht und spannend umsetzen.

Die freie Draußenschule in Ladenburg und die Schlierbach-Grundschule in Heidelberg verfügen jetzt mit finanzieller Unterstützung durch die Klaus Tschira Stiftung sowie Beratung durch die Experten der Forscherstation aus Heidelberg über viel Material zum Experimentieren und Explorieren.

Große Bandbreite

Carolin Rückert (l.) bei der Eröffnung ihrer Forscherstation. © Draußenschule/Ziegler

An der Gestaltung der neuen Forscherstationen zeigt sich die Bandbreite in der Schulpraxis: In Ladenburg tüfteln die Kinder in einer Lernwerkstatt zu Forscheraufträgen zu ihrem Wochenthema. In Heidelberg forschen die Schülerinnen und Schüler mit den Kisten zu Alltags- und Naturphänomenen sowohl im Sachunterricht wie im Werkstattunterricht der vierten Klassen.

Die Forscherstation wird von der Klaus Tschira Stiftung getragen. Ihr Ziel ist es, pädagogische Fach-und Lehrkräfte aus Krippe, Kita und Grundschule für Naturwissenschaften zu begeistern und zu befähigen, damit sie gemeinsam mit Kindern die Welt entdecken. Dafür setzt die Forscherstation auf Fortbildungen, die Bereitstellung geeigneter Experimentierideen, praxisbezogene Forschung sowie die Qualifizierung wissenschaftlichen Nachwuchses. red

Info: Mehr Infos unter www.forscherstation.info