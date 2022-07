Grillverbot bis auf weiteres auf der Fährwiese in Ladenburg

Ladenburg. Wie die Stadtverwaltung Ladenburg mitteilt, hat sie in Absprache mit der Feuerwehr Ladenburg das Grillen und offenes Feuer an der Fährwiese bis auf weiteres untersagt. Aufgrund der geringen Niederschläge und der auf absehbare Zeit hohen Temperaturen ist die Brandgefahr in diesem Bereich so hoch, dass diese Aktivitäten derzeit verboten sind. Der städtische Ordnungsdienst wird die Einhaltung der Verbote kontrollieren. Generell ist zudem das Parken in öffentlichen Grünanlagen nicht erlaubt. Heiße Fahrzeugteile wie Katalysatoren könnten Brände verursachen.

