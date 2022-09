Gottesdienste zu Schulstart

Ladenburg. Die Kirchengemeinden in Ladenburg laden alle Schulanfänger mit ihren Eltern und Geschwistern zu Einschulungsgottesdiensten am Freitag, 16. September, ein. Für die Erstklässler der Astrid-Lindgren-Schule findet der Gottesdienst um 9 Uhr in der St. Gallus-Kirche statt. Die Erstklässler der Dalberg-Schule feiern aufgrund der Corona-Bestimmungen in getrennten Klassen: Klasse 1a um 9 Uhr in der Stadtkirche; Klasse 1b um 9.45 Uhr in der Stadtkirche; Klasse 1c um 9.45 Uhr in der St. Galluskirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gottesdienste stehen in beiden Kirchen unter der Überschrift „Unter Gottes Regenbogen – Die Arche Noah“ und werden in ökumenischer Verbundenheit gefeiert. pj