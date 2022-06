Gold für Ukrainer

Ladenburg. Die vom Badischen Sportbund bereits mehrfach ausgezeichnete Integrationsarbeit der Ringer im ASV Ladenburg trägt weiter Früchte: Der aus der Ukraine geflüchtete Hleb Bohdan, nationaler Jugendmeister seines Heimatlandes, feierte mit nicht weniger als fünf klaren Einzelsiegen bei einem internationalen Turnier im Saarland am Pfingstsonntag einen gelungen Einstand. Das ASV-Team gewann den Wanderpokal.

Dazu trugen auch Goldmedaillen von Manolis, Christos und Alexios Oikonomou, Elena Popidou, David Miller, Roman Matkov und Wseslaw Hörner bei. Silber holten Lionel und Dariusz Dryzyga im Finale gegen Vereinskameraden. Auch Adrian Popow, Danil Wittmann und Philip Cojan konnten sich platzieren.

Nun bereitet sich das Team auf Internationalen Römer-Cup und Ladies Open am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, in Ladenburg vor, für die die Gastgeber rund 30 Schülerringer an den Start bringen. pj

