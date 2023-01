Gewichtheber wieder aktiv

Am Samstag, 14. Januar, empfängt der ASV Ladenburg um 19 Uhr in der Lobdengauhalle zum Rückrundenstart der Oberliga die Gewichtheber vom SV Magstadt. Diese stehen mit einer maximalen Punkteleistung von 297 Relativpunkten auf dem letzten Tabellenrang. Fast 90 Relativpunkte mehr konnte der momentan drittplatzierte ASV in der Hinrunde bereits erzielen.

Jedoch kamen im letzten Wettkampf gegen Lörrach einige Ausfälle zusammen, und so waren die Ladenburger weit entfernt von der genannten Leistung geblieben. Es kann also mit einem spannenden Wettkampfverlauf gerechnet werden.

Die Ladenburger Heber werden voraussichtlich in folgender Aufstellung antreten: Kyra Loose, Martha Roß, Kristin Schumacher, Maike Niedermayer, Jonas Rau und Gordon Jäger. pj