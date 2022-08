Gemeinschaft will Wohnprojekt in Ladenburg realisieren

Ladenburg. Wer sich über das Wohnprojekt „Vielfalt in Ladenburg“ informieren möchte, kann das am Mittwoch, 10. August, oder Mittwoch, 14. September, tun. Die Online-Veranstaltungen starten jeweils um 20 Uhr. Das teilten die Organisatorinnen und Organisatoren mit. Die Gemeinschaft sucht für ihr Mehrgenerationen-Wohnprojekt (vielfalt-ladenburg.de) weiterhin Mitstreiter, die gemeinsam planen, bauen, wohnen und leben wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Projekt ist als sozialer und kultureller Treffpunkt geplant und beinhaltet etwa 70 Wohnungen und eine Kindertagesstätte. Zudem sollen ein Café und ein Gesundheitshaus realisiert werden. Dabei setze man unter anderem auf eine Hybridbauweise aus Holz und Beton sowie auf solarbeladene Geothermie als Teil des Energiekonzepts. Alle interessierten Menschen seien willkommen – Familien, Alleinerziehende, Paare, Singles, aber auch Seniorinnen und Senioren, so die Planungsgemeinschaft. Wer an den Online-Treffen teilnehmen will, kann eine E-Mail an info@vielfalt-ladenburg.de schreiben. Danach erhält man die Zugangsdaten.