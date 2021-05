Gemeinsame Aktion stärkt das Wir-Gefühl und macht gute Laune

Auch die Martinsschule in Ladenburg hat einen Jerusalema-Tanzvideo gedreht. Die Freude darüber ist riesengroß: „In der Schule haben wir so viele Einschränkungen, da tut so eine Aktion zur Stärkung des Wir-Gefühls einfach nur gut“, sagt eine Lehrerin. Die Resonanz ist überaus eindrucksvoll: Innerhalb nur einer Woche gab es bereits 4500 Klicks. Für insgesamt drei Monate hat die Schule eine Lizenz dafür erhalten, den Tanz im Internet zu zeigen.

Darin ist zu sehen: Im Sekretariat, in Klassenzimmern, in der Sporthalle, im Garten, also beinahe überall auf dem Areal des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums für körperbehinderte Kinder bewegen sich Mitglieder der Schulgemeinschaft nach Kräften synchron zu der einfachen Melodie und den ansteckend rhythmischen Klängen des Songs. Die Choreographie der Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitenden reiht sich ein in den immer noch wachsenden Kreis derer, die seit Ausbruch der Pandemie 2020 zum Welthit namens „Jersusalema“ des südafrikanischen Sängers Master KG getanzt und davon Videos gedreht haben. Bemerkenswerterweise sind es vor allem Menschen, die in dieser schwierigen Zeit in systemrelevanten Berufen arbeiten oder in besonderer Weise vom Virus bedroht sind.

„Ein schönes Gemeinschaftsprodukt ist entstanden, das die große Vielfalt unserer Schule ganz hervorragend zum Ausdruck bringt“, teilt Schulleiter Steffen Funk ebenso erfreut mit. Und er richtet ein dickes Lob und ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden sowie vor allem an Leyla Stigliano, Enise Kistenmacher und Georgios Koutsonas aus dem Kollegium, die „alles so bravourös in die Wege geleitet haben“. pj