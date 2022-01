Gemeinsam erfolgreich

Die Stadt Ladenburg und die Gemeinde Ilvesheim werden einer vorn 216 Host Towns der Special Olympics World Games Berlin 2023 (17. bis 25. Juni 2023). Die Gemeinschaftsbewerbung war erfolgreich. Vom 12. bis 15. Juni 2023 sind die Kommunen vor Beginn der Wettbewerbe nun Gastgeber für die Athletinnen und Athleten sowie deren Angehörige, Trainer und Betreuer und empfangen eine internationale Delegation eines Teilnehmerlandes. Welche Delegation das sein wird, ist noch nicht bekannt.

Bürgermeister Stefan Schmutz und Bürgermeister Andreas Metz freuen sich außerordentlich, dass ihre Bewerbung angenommen wurde. „Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass die Ziele dieser herausragenden Sportveranstaltung auch in unserer Region wahrgenommen werden“, erläutert Schmutz die Motivation für die Bewerbung. „Gerade der Sport kann durch seine Kraft und Faszination die Vision einer inklusiven Gesellschaft unterstützen“, ergänzt Metz.

Inklusive Projekte vor Ort helfen

Den Ausschlag zur Auswahl als Host Town haben vor allem die Konzepte für die inklusiven Projekte vor Ort gegeben. In Ladenburg und Ilvesheim ist das Zusammentreffen von Menschen mit und ohne Behinderung im Alltag selbstverständlich und gelebte Normalität. Einen großen Beitrag hierfür leisten die Martinsschule in Ladenburg (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) und die Schloss-Schule in Ilvesheim (Staatliche Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte mit Internat). red

