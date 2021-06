Gemeinderat bleibt in Lobdengauhalle

Die öffentlichen Sitzungen des Ladenburger Gemeinderats müssen wegen der Corona-Pandemie weiter in der Lobdengauhalle stattfinden – so auch die nächste öffentliche Sitzung am Mittwoch, 30. Juni, 18 Uhr. Grund ist, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern im sonst üblichen Sitzungsort Domhofsaal nicht möglich ist.

Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei Nicole Hoffmann anzumelden (Telefon 06203/ 70 10 3, E-Mail: nicole.hoffmann@ladenburg.de).

Um die Verbreitung des Corona-Virus weiterhin einzudämmen, darf die Lobdengauhalle nur mit OP-Maske, FFP2-Maske oder Maske der Normen KN95/N95 betreten werden. Darüber hinaus müssen die Kontaktdaten für eine Nachverfolgung angegeben werden. red/sko