Geflüchtete benötigen Wohnraum

In den kommenden Tagen und Wochen erwartet die Stadt Ladenburg immer mehr Kinder und Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet und auf Hilfe angewiesen sind. Wehrfähige Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht mehr verlassen. Doch für ihre Angehörigen wird Wohnraum gesucht.

Auch wenn der Bedarf an privaten Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine derzeit noch nicht zu konkretisieren sei, könne sich die Lage täglich ändern. Dann heiße es schnell handeln, heißt es in einem Aufruf der Stadt Ladenburg.

Ukrainisch-Übersetzer gesucht

Ladenburg stellt sich auf die Aufnahme von Geflüchteten ein. © Bernhard Zinke

Darin teilt Bürgermeister Stefan Schmutz mit: „Solidarität ist das Gebot der Stunde, und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger unseren Aufrufen folgen.“ Damit die Verwaltung alle anstehenden Aufgaben besser lösen kann, sollen sich darüber hinaus auch der ukrainischen Sprache Mächtige als Übersetzende melden. Wer sich dazu in der Lage sieht oder wer Zimmer zur Verfügung stellen möchte, möge sich zunächst unverbindlich im Rathaus melden. Dies ist per Mail (post@ladenburg) sowie montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter der Nummer 06203/7 01 01 möglich. Was Wohnraum betrifft, sind folgende Angaben erforderlich: Eigentümer oder Kontaktperson, Adresse der Wohnung, Größe, Zimmeranzahl und Art der Möblierung.

Vorerst sollen diese Angaben zur Unterbringung lediglich gesammelt werden, heißt es. Erst im Bedarfsfall erfolge eine nochmalige Kontaktaufnahme, teilt Rathaussprecherin Nicole Hoffmann mit.

Die Stadtverwaltung prüft derzeit ihrerseits, ob und in welcher Form beispielsweise leerstehende Immobilien zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt werden könnten. Dafür kämen beispielsweise auch gewerblich genutzte in Frage. Die Abstimmungsgespräche zwischen Land, Landkreis und Kommune liefen bereits.

Sobald geflüchtete ukrainische Familien aufenthaltsrechtlich einer Kommune zugeordnet sind, besteht für die Kinder Schulpflicht. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordert Bund, Länder und Kommunen dazu auf, schnellstmöglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, und Schulen in die Lage zu versetzen, Flüchtlingskinder aufzunehmen.