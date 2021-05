Gastwirte wollen mehr Außenfläche

Die Stadt Ladenburg lädt Gastronome, Einzelhändler und Anwohner der Altstadt am Montag, 17. Mai, um 19 Uhr zu einem Austausch über die temporäre Erweiterung der Außengastronomie und der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße ein. Bürgermeister Stefan Schmutz möchte gemeinsam mit den Beteiligten über die im letzten Sommer gemachten Erfahrungswerte ins Gespräch kommen. Coronabedingt muss dieser Runde Tisch virtuell stattfinden.

Den Link zur Videokonferenz über Cisco Webex und nähere technische Informationen gibt es unter www.ladenburg.de/rundertisch. Um Anmeldung wird gebeten per Mail an: info@ladenburg.de

Bei technischen Schwierigkeiten am Abend der Veranstaltung gibt es telefonische Unterstützung unter der Nummer 06203/70-104.

Gemeinderat entscheidet

Die Gastronomie ist eine der Branchen, die besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen ist – so auch in Ladenburg. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen, die Flächen für die Außenbewirtschaftung temporär im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September zu erweitern. Dafür gab es eine Erweiterung der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße. Die Schließung der Pfosten am Neckartorplatz und am Schriesheimer Tor wurden von Samstag auf Freitagabend 19.30 Uhr vorverlegt. Es besteht der Wunsch aus der Gastronomie, die Erweiterung der Außengastronomie und der Verkehrsberuhigung auch in diesem Jahr wieder genauso durchzuführen. Hierüber wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 19. Mai, im öffentlichen Teil beschließen. Ein Zeitpunkt für eine Öffnung ist noch nicht bekannt. red

