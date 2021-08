Gary-Moore-Tribute-Band „Very Moore“ im HeimatRock

Ladenburg. Die aus der Region stammende Gary-Moore-Tribute-Band namens Very Moore mit dem virtuosen Stefan Markowitz an der Gitarre spielt am Samstag, 28. August, ab 20 Uhr im Biergarten des Ladenburger Bar-Restaurants HeimatRock (Neckarstraße 62). Dabei spürt sie intensiv allen Schaffensperioden des legendären irischen Gitarristen (Ex-Thin Lizzy) und Sängers Gary Moore (Still Got The Blues) nach. Bereits ab 19 Uhr im Vorprogramm ist das Unplugged-Duo Final Acoustics mit Rock-, Pop-, Blues- und Country Songs zu hören. Eintritt: 20 Euro. Mehr zum Gastgeber finden Interessierte hier.

