Auch wenn der Ladenburger Garangoverein seit 38 Jahren viel Gutes bewirkt: Das Partnerschaftsgebiet in Westafrika liegt nach wie vor in einem der ärmsten Länder der Welt. Schwache Infrastruktur und Dürren erschweren das Leben der ländlichen Bevölkerung. Ihre Not erhöhen immer mehr Flüchtlinge, die sich vor Terrorgruppen aus weiter nördlich gelegenen Grenzgebieten retten müssen. Eine Folge auch

...