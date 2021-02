Ein Teilstück der Ladenburger Kirchenstraße ist voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gibt es im Abschnitt zwischen den Kreuzungen Hauptstraße und Heidelberger Straße kein Durchkommen mehr für Fahrzeuge. Nur Fußgänger können die Baustelle zur Sanierung dieser Strecke vorerst noch passieren. Dafür soll im Randbereich ein sicherer Korridor abgesperrt sein.

Gefahrenbereiche sollten im Bereich der Dalberg-Grundschule nicht frei zugänglich sein. Die Stadt fordert Verkehrsteilnehmer jedoch dazu auf, diesen Abschnitt nach Möglichkeit zu umgehen. Die Einbahnstraßenregelung sei für die Dauer der Arbeiten bis Sommer dieses Jahres aufgehoben.

Langsamer als geplant

Die Kirchenstraße ist voll gesperrt, bleibt aber frei für Fußgänger. © Peter Jaschke

Das bedeutet, dass die Weiterfahrt zum Marktplatz an der Kreuzung Haupt- und Kirchenstraße in Höhe des Rathauses vorübergehend möglich ist. Um Begegnungsverkehr zu erleichtern, sind die Parkplätze am Domhofplatz (Gockelsmarkt) gesperrt. Es ist bis auf weiteres noch möglich, die Altstadt mit dem Auto über die Heidelberger Straße zu erreichen. Sobald der Kanalbau jedoch diese Stelle erreicht, muss auch für einige Zeit die Kreuzung Kirchenstraße, Heidelberger Straße und Neugasse gesperrt werden. Dies ist laut Rathaus je nach Baufortschritt ab April/Mai zu erwarten.

Die Arbeiten haben im November 2020 begonnen: Im Bereich vor der Grundschule wurde der Kanalanschluss der Lustgartenstraße erneuert. Aufgrund umfangreicher archäologischer Funde kamen die Erneuerungsarbeiten langsamer voran als geplant. pj