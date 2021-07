Führungen und Ferienspaß

Im Lobdengau-Museum gewinnen Besucher tiefe Einblicke in die Geschichte der Römer- und Mittelalterstadt Ladenburg. Während der Sommermonate bietet das vom Archäologen Andreas Hensen geführte Haus am Bischofshof, wo einst fränkische Könige wohnten, zusätzlich ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm an. Der Museumsleiter lehrt außerdem an der Universität Heidelberg und gilt als einer der führenden Spezialisten zum Thema Mithras, dem Mysterienkult um einen Sonnengott im römischen Südwestdeutschland.

„Wir sind mit Sicherheit am schönsten und mit Abstand am besten“, pflegt Hensen zu sagen, wenn es darum geht, unter den jeweils geltenden Hygieneregeln Führungen zu machen und obendrein an den Ferienspielen der Volkshochschule (VHS) Ladenburg-Ilvesheim teilzunehmen. Das ist unter freiem Himmel freilich kein Problem, und so startet die Reihe für Erwachsene und Familien am kommenden Freitag, 23. Juli, um 17 Uhr mit einem Rundgang durch den Römischen Garten im historischen Zwingerbereich der ehemaligen Bischofsresidenz.

Eintauchen in die Stadtgeschichte

Der Kopf eines Genius mit Lorbeerkranz aus der Römerstadt Lopodunum im Lobdengau-Museum. © Gabriele Pauli

Das Freiluftareal im Stil einer antiken Grünanlage mit ihren typischen Nutzpflanzen schließt auf seiner Nordseite seit kurzem mit einem Fresko ab (diese Redaktion berichtete ausführlich). Zusammen mit Werner Molitor, der den gartenbauhistorischen Teil der Führung übernimmt, erläutert Hensen, wie jenes Motiv nach einem charakteristischen Vorbild aus Pompeji nach Ladenburg kam.

Wer tiefer in die Stadthistorie eintauchen möchte, dem sei darüber hinaus Hensens Hausführung am Freitag, 3. September, um 18.30 Uhr ans Herz gelegt: Bei „Heilige Männer in der Bischofsstadt“ wird der im Mittelalter als Ladenburger Schutzpatron verehrte Antonius ebenso lebendig wie der römische Legionär Sebastian, welcher als christlicher Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert der nahe gelegenen Kapelle den Namen gab, und der irische Wandermönch Gallus, dem die gotische Doppelturmkirche Ladenburgs seit vielen Jahrhunderten geweiht ist.

Mit einem großen Zeitsprung geht es am Sonntag, 1. August, um 15 Uhr, bei der Führung von Jürgen Platz als Macher einer Sonderausstellung darum, was „Spielkarten und Kartenmacher in der Kurpfalz“ auszeichnet. Treffpunkt ist jeweils der Eingang des Museums, das mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Es gelten die üblichen Eintrittspreise.

Fünfteiliges Angebot für Kinder

In seiner Reihe „Der gehobene Schatz“ zeigt das Museum den archäologischen Fund „Das Trinkhorn des Sängerbundes“ noch bis 31. Oktober. Und die Weihebilder aus dem römischen Ladenburg unter dem Motto „Wiederkehr der Götter“ wird mit Unterstützung der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen bis Mitte 2022 verlängert, wie Hensen mitteilt.

Das diesmal fünfteilige Ferienangebot für Kinder im städtischen Museum beginnt am Montag, 9. August, mit dem dreitägigen Kurs „Der Weg zum Ritter“: Auf der Bischofswiese führen Alexander Queren und Kira Wigand von der Edinger Fechtschule Krifon Mädchen und Jungen von neun bis 14 Jahre auf der Wiese vor dem Museum in die Welt der Schwerter, Wappen und Burgen ein. Zusammen mit Museumsleiter Andreas Hensen führt an den Samstagnachmittagen, 4. und 11. September, eine Radtour nach Heidelberg ebenfalls in die Römerzeit. Ab Montag, 26. Juli nimmt die VHS Anmeldungen entgegen (www.vhs-ladenburg.de).

Darüber hinaus weist Hensen darauf hin, dass sich sein Haus mit Leihgaben an Ausstellungen in Korntal-Münchingen und Belgien beteiligt, die derzeit vorbereitet werden. Der Ladenburger Museumsleiter meldet sich außerdem in der Fachwelt zu Wort mit „Iuppiter aus dem Brunnen“, einem Beitrag über Ladenburgs Jupiter-Giganten-Säule zum Tagungsband „Museen – Orte des Authentischen?“, der im Internet nachzulesen ist (bit.ly/3hGlUaH)

