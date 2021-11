Führt der ASV-Weg in die Oberliga?

Während die Regionalliga-Ringer Corona-bedingt pausieren, kämpft die Verbandsliga-Mannschaft des ASV Ladenburg um den Aufstieg in die Oberliga Nordbaden. Das Nachwuchsteam um ASV-Routinier Wolfgang Wiederhold trifft im Final-Hinkampf am Samstag, 4. Dezember, 19.50 Uhr, in der städtischen Turnhalle auf den mitfavorisierten ASV Bruchsal. Der Rückkampf findet am 11. Dezember in Bruchsal statt. Der ASVB hatte in den Halbfinals den SRC Viernheim bezwungen, die Ladenburger hatten sich gegen den KSV Kirrlach durchgesetzt.

Zum Kampf unter den aktuellen Corona- Regeln sind nur geimpfte oder genesene Zuschauer mit aktuell negativem Corona-Test (2Gplus) zugelassen. pj