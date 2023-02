Führerschein für Hunde

Jetzt ist es auch in Ladenburg soweit: Hundebesitzerinnen und -besitzer können den Hundeführerschein erwerben. Am 4. März findet dazu eine Informationsveranstaltung mit der Möglichkeit zur Anmeldung statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Waldpark am Glashaus. Der Hundeführerschein wurde entwickelt, um dem Halter die Möglichkeit zur Dokumentation zu geben, dass er seinen Hund im Alltag sicher unter Kontrolle hat und weder andere Menschen noch Hunde gefährdet.

Steuerbefreiung für zwei Jahre

Aufgrund der Änderung der Stadt Ladenburg bei der Hundesteuer haben nun alle Hundebesitzer auf Antrag die Möglichkeit, mit einem Hundeführerschein eine Befreiung von der Hundesteuer für zwei Jahre zu erhalten. Zu dieser Infoveranstaltung kann jeder Hundehalter, der mindestens 18 Jahre ist, mit seinem Hund kommen. Der Hund muss einen Microchip tragen (bitte den Impfpass mitbringen, um dies zu belegen). Der Hundeführerschein beinhaltet eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung. An diesem Infotag wird erläutert, was die Prüflinge genau erwartet. Auch werden die genauen Kosten für den Führerschein festgelegt.

Mit Dieter Geider konnte für die Schulungen in Ladenburg ein Hundetrainer gewonnen werden, der schon viele Jahre Erfahrung mit dem Ablegen des Hundeführerscheins hat. Geider ist seit 1989 Hundetrainer und hat eine eigene Hundeschule in Rimbach im Odenwald. red/sko

Info: Mehr Infos unter www.hundeschulegeider.de