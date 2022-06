Fuchs und Rizzoli strahlen

Ladenburg. Trotz lähmender Hitze hat Anna-Louisa Fuchs aus Großsachsen beim Höhepunkt des Dressurturniers in Ladenburg mit Rizzoli einen hervorragenden dritten Platz belegt. „Ich bin sehr zufrieden, denn das war der erste Kurz-Grand-Prix für das junge Pferd, das ich selbst ausgebildet habe, und das macht halt Spaß“, erklärte die Reiterin vom RV Mannheim strahlend vor Freude nach der anspruchsvollen Drei-Sterne-S-Prüfung.

Anna-Louisa Fuchs aus Großsachsen mit Rizzoli in Ladenburg. © Peter Jaschke

„Das war eine schwere Aufgabe für Rizzoli, und dass er das bei den hohen Temperaturen mitgemacht hat, rechne ich ihm hoch an“, sagte die 26-jährige Fuchs, die schon als Jugendliche auf der Anlage im Ladenburger Kirchfeld am Start war. Beinahe wäre sie mit rund 68,4 Prozent Zweite hinter Siegerin Meike Lang mit Ferrabeau aus Winnenden geworden (70,5 Prozent). Doch erzielte die vorletzte Starterin Jennifer Buda (Trebur) mit Daily Fun und rund 69,2 bei der fünfköpfigen Jury eine etwas höhere Gesamtprozentzahl.

Erkrankte Schneider nicht dabei

Leider war die Deutsche Meisterin und Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus akuten gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgereist. Die Weltklassereiterin aus Framersheim gewann am Freitag in Ladenburg jedoch noch die Ein-Stern-Prüfung der Klasse M und qualifizierte sich fürs Bundeschampionat. „Wir sind sehr zufrieden, aber leider hat uns das Wetter nicht gerade in die Karten gespielt, so dass die Teilnehmerzahlen ständig nach unten gegangen sind“, zog Turnierleiter Peter Werdan vom Pferdesportverein Heidelberg-Ladenburg Bilanz. Anfang Oktober steht das Turnier des Reiterrings Badische Pfalz an.