Fritz-Walter-Schau verlängert

Das Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg ist wieder für Besucher geöffnet. Wie das Museum mitteilt, wurde aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft die Sonderausstellung „Fritz Walter und das Wunder von Bern“ bis zum 17. Oktober verlängert. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das goldfarbene Mercedes-Benz 280 Coupé, das dem legendären Spielführer der 1954er Weltmeisterschaft gehörte. Ergänzt wird die Ausstellung durch viele Leihgaben aus dem Nachlass von Fritz Walter, anlässlich dessen 100. Geburtstages die Schau zusammengestellt. wurde

AdUnit urban-intext1

Das Museum ist am Mittwoch, am Samstag, am Sonntag und an Feiertagen jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.