Friederike Metzger stellt aus

Die Ladenburger Malerin Friederike Metzger eröffnet am Samstag, 9. Oktober, um 18 Uhr im Domhofsaal der Römerstadt (Hauptstraße 9) eine Ausstellung neuer Werke. Unter dem Motto „Sichtbares – Unsichtbares“ sind Arbeiten in Acryl zu sehen, die der Richtung „Art Informel“ zugeordnet werden.

Metzgers künstlerische Handschrift zeigt sich durch eine Malweise übereinander liegender, sich berührender Farbflächen. Sie sind keine konkreten Abbilder der Welt, sondern in ihren Formen und Farben Ausdruck der künstlerischen Individualität der Malerin mit ihren Stimmungen und Empfindungen, heißt es in der Ankündigung. Das Auge des Betrachters entscheide zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem - bei jedem in unterschiedlicher Weise.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 24. Oktober, jeweils dienstags 14 bis 17 Uhr, freitags 15 bis 18 Uhr, samstags 13 bis 16 Uhr und sonntags 10 bis 13 Uhr geöffnet. pj