Ladenburg. Die Freibadsaison neigt sich auch in Ladenburg dem Ende entgegen. Am Sonntag, 12. September, besteht von 9 bis 19 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, das Freibad zu besuchen. Das Team des Freibads bittet die Badegäste, ihre Schließfächer bis Sonntag zu räumen und alle abgestellte Liegen abzuholen. „Die Stadt Ladenburg wünscht allen Gästen einen sonnigen Abschluss der Freibad-Saison“, heißt es in einer Mitteilung der Pressesprecherin Nicole Hoffmann abschließend.

