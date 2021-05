Freibad öffnet unter Corona-Bedingungen - Zugang nur für Geimpfte, Getestete und Genesene

Ladenburg. Das Freibad in Ladenburg öffnet ab Mittwoch, 2. Juni, unter Corona-Bedingungen wieder seine Pforten. „Die Begrenzung der Besucherkapazitäten und die zahlreichen Vorgaben von Seiten des Landes stellen uns aber durchaus vor größere Herausforderungen“, wird Bürgermeister Stefan Schmutz in einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag zu den Umständen der Öffnung zitiert. Finanziell werde es dadurch Einbußen geben. Schmutz hob jedoch hervor: „Für viele Bürgerinnen und Bürger und gerade für die kleinen Besucherinnen und Besucher ist der Besuch eine willkommene Abwechslung, insbesondere wenn der Sommerurlaub Zuhause stattfindet.“ Aufgrund der Pandemie-Lage appellierte er, „den Aufenthalt auf freiwilliger Basis zeitlich so zu begrenzen, dass möglichst viele in den Genuss kommen.“ Das Freibad ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, ab 1. September von 9 bis 19 Uhr.

Infos zum Ticketkauf Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, 10 Uhr beginnt online der Vorverkauf für Saisonkarten und für Familienkarten für in Ladenburg wohnhafte Familien über die Homepage der Stadt Ladenburg (www.ladenburg.de/freibad) und die Bürger-App Ladenburg. Nicht in Ladenburg wohnende Familien, die eine Familienkarte erwerben möchten, können dies im Bürgerbüro nach telefonischer Terminvereinbarung (Telefon: 06203 – 70-160) tun. Darüber hinaus wird es einen Vorverkauf für Saisonkarten an der Kasse im Freibad (Neckarstraße 60, 68526 Ladenburg) am 26.5., 28.5., und 31.5.2021 von 10 bis 13 Uhr und am 27.8., 29.5. und 01.6.2021 von 13 bis 16 Uhr geben. Für Kurzentschlossene und Wenigschwimmer besteht die Möglichkeit, Einzelkarten für den aktuellen oder den nächsten Tag online über die Bürger-App Ladenburg zu erwerben. Weitere Informationen zum Ladenburger Freibad finden sie hier.

Zutritt zum Freibad erhält nach den aktuellen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, wer vollständig geimpft ist, einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, nachweisen kann oder Genesene mit einem 28 Tage bis maximal sechs Monate altem positivem PCR-Test. Die Angabe von Kontaktdaten ist verpflichtend. Die Besucherkapazität ist auf 1.000 Personen begrenzt. Innerhalb des Bads herrschen darüber hinaus gesonderte Regelungen: Im Schwimmerbereich dürfen sich 105 Personen, im Nichtschwimmerbecken 279 Personen und im Kleinkindbereich fünf Kinder jeweils in Begleitung einer Aufsichtsperson gleichzeitig aufhalten. Die Wasserrutsche und der Sprungturm bleiben vorerst geschlossen

Der aktuelle Besucherstand ist über die Bürger-App Ladenburg online einsehbar. Auch gibt es eine Anzeige im Kassenbereich. Sollte die zulässige Besucherhöchstzahl erreicht sein, wird Besitzern von Saison- oder Familienkarten der Eintritt verwehrt, bis weitere Plätze frei geworden sind.

Des Weiteren gelten allgemeinen Abstands- und Hygiene Regeln.

Info: Die Corona-Leitlinie für die Benutzung des Freibades kann auf der Homepage der Stadt Ladenburg eingesehen werden.