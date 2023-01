Folk mit Fish and Scale

Im Ladenburger Bar-Restaurant Heimatrock in der Neckarstraße 62 (am Freibad) gibt der deutsche Musiker Roland Wälzlein alias Fish and Scale am Freitag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr ein Unplugged-Konzert. Laut Ankündigung der Veranstalter ist die Independent-Folk-Music des Singer-Songwriters und Gitarristen aus Franken mit seinen kunstvoll arrangierten Songs eine Hommage an das Leben. Sein aktuelles Album heißt „You Can Call Me Love“.

Wälzlein ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt und erfreut sich auch einer stetig wachsenden Fan-Gemeinde in den USA. Der Eintritt ist frei, doch für eine bessere Planung ist eine Reservierung notwendig (www.heimatrock.de). pj