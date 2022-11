Flüchtlinge: Wird Sammelunterkunft in Ladenburg reaktiviert?

Muss der Rhein-Neckar-Kreis wegen der steigenden Zahl an vom Land zugewiesenen Geflüchteten möglicherweise die Sammelunterkunft (GUK) auf den Feldern zwischen Ladenburg und Heddesheim wieder in Betrieb nehmen? Als Leiter des Kreis-Ordnungsamtes lässt Stefan Becker die Frage noch offen: „Wir stehen hinsichtlich der Inbetriebnahme einer Gemeinschaftsunterkunft in Ladenburg im Austausch mit einem

...