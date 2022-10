Am sommerwarmen Oktober-Sonntag strömen Scharen von Menschen zum Herbstkonzert in den Domhofsaal. „So voll war’s schon lange nicht mehr“, freut sich Helmut Baumer als Leiter der städtischen Musikschule in Ladenburg. Gastgeber sind Aktive des Fördervereins „Freundeskreis“, die die vielen Gäste zugunsten nützlicher Anschaffungen für den Unterrichtsbetrieb bewirten. Vorstandsmitglied Ulla

...