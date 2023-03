Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neckar-Bergstraße Findet sich in Ladenburg ein Kompromiss bei der Hallenmiete?

Wie sieht es zwischen Neckar und Bergstraße mit den Nutzungsgebühren für kommunale Sportstätten aus? Was in Ladenburg derzeit heiß diskutiert wird, ist in der Umgebung längst üblich - aber auch belastend für die Vereine