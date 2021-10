Filmabend mit Diskussion in Ladenburg

Ladenburg. Die Macher des Internationalen Ladenburger Filmfestivals vom Verein „WaLa Freundschaft“ veranstalten am Dienstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr einen Filmabend im Ladenburger Domhofsaal, Hauptstraße 9. Gezeigt wird der Film „Wir sind jetzt hier – Geschichten über das Ankommen in Deutschland“. Die Dokumentation lässt sieben junge geflüchtete Männer von ihrem Ankommen in Deutschland erzählen. Im Anschluss an den 45-minütigen Film findet eine Diskussion statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Es gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Kontaktdaten sind anzugeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1