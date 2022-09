„Es geht um Schmerz, Tod und Verlust, aber auch um das Erkennen und die Heilung.“ So beschreibt die Ladenburger Malerin und Poetin Gudrun Schön-Stoll das Wesen ihrer thematisch breitgefächerten Ausstellung „Borderline oder die Filigranität des Lebens“. Zu einigen Werken, die sie in den kommenden Wochen in ihrer Altstadtgalerie, Kirchenstraße 47, zeigt, habe sie ihr eigenes Leben inspiriert,

...