Ladenburg. Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Balkonbrand in Ladenburg ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, bekamen die Einsatzkräfte das Feuer, das gegen 13 Uhr ausgebrochen war, schnell in den Griff und löschten die Flammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

AdUnit urban-intext1

Die Ursache des Brands war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.