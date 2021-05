Außergewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Ladenburg. Eine Imkerin rief die Brandschützer um Hilfe, weil ein Bienenschwarm entflohen war. Rund 20 000 Bienen hatten sich in einer Baumkrone niedergelassen, wie die Feuerwehr meldet. Sie rückte mit Kommandowagen und Drehleiter an und ermöglichte der Imkerin so die Rettung ihrer Bienen.. Diese hätten ansonsten sterben können.

