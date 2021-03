Berlin, Leipzig, Rostock, Wiesbaden – und diesen Sommer auch Ladenburg. Das sind die Standorte der „Picknick-Konzerte“. So heißt eine Reihe, die von Mittwoch, 28. Juli, bis Sonntag, 8. August, erstmals auf der Festwiese am Neckar geplant ist. Dahinter steckt der Musiker und Veranstalter Timo Kumpf, bekannt durch das wunderbare Indie-Rockfestival „Maifeld-Derby“ in Mannheim, mit seiner Agentur

...