Festliches Neujahrskonzert in Ladenburg

Ladenburg. In traditioneller Weise – nämlich mit Werken von Bach bis Cornelius und Neujahrssekt in der Pause – soll am Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg das noch junge Jahr begrüßt werden. Zu Musik und poetischem Wort laden erneut Christian Kurtzahn (Orgel, Piano) und Harald Pfeiffer (Trompete, Flügelhorn, Rezitation) ein. Die Sopranistin Theresia Aranowsky, die als Solistin der „Misa Tango“ weit über die Grenzen der Römerstadt hinaus bekannt ist, wirkt ebenso mit. Der Eintritt kostet elf Euro.

