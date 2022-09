Festival und Kinderkurse

Neckar-Bergstraße. Die international bekannte Schriesheimer Artistenfamilie Avital und Jochen Pöschko tritt mit befreundeten Akrobaten sowie Sängerin Elli Huber und Gitarrist Giu Sciandrone am Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, jeweils um 20 Uhr beim „720-Stunden-Festival“ des Heidelberger Unterwegs-Theaters unter dem diesjährigen Motto „Kunst und Circus - artycirc“ auf.

Am früheren Standort des Autohauses Bernhardt in der Hebelstraße 7 wollen sie „Bilder malen, Geschichten erzählen und das Gelände zum Leben erwecken“. Tickets sind bei www.reservix.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen (15 Euro) in Heidelberg und an der Abendkasse (20 Euro) erhältlich. Parkplätze gibt´s hinter der Hebel-Halle (bei der Firma Kluthe).

Ab sechs Jahren

Zusätzlich bieten die Pöschkos für neugierige Zirkusfreunde ab sechs Jahren von Montag, 5. September, bis Freitag, 9. September, jeweils von neun bis 12 Uhr auf demselben Gelände für 150 Euro einen Zirkusworkshop an. Anmeldung per Mail an jochenpoeschko@gmx.de. pj