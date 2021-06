Faszinierender neuer Blick auf Ladenburg

Die Stadt Ladenburg hat einen Webcamdienst gestartet. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde am Kopf des Ladenburger Wasserturms eine Webcam installiert. Deren Signal ist seit Mittwoch freigeschaltet und kann weltweit empfangen werden. Über die Bürger-App in der Rubrik „Media“ und über den direkten Link www.ladenburg.de/webcam ist ein faszinierender Blick über die Dächer der Altstadt in Richtung Bergstraße möglich. Das Bild wird alle 30 Sekunden aktualisiert, bei Tag und bei Nacht. Die Aufnahmen werden jedoch nicht gespeichert. Unser Bild zeigt einen Blick in den frühen Morgenstunden über die Dächer Ladenburgs in Richtung Bergstraße. red

Info: Webcam-Bilder unter www.ladenburg.de/webcam