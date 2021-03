  Fast hüllenlos

Ladenburg. In wenigen Tagen wird sich der Ladenburger Wasserturm wieder in seiner ganzen Schönheit präsentieren – dann sind nach der Innen-und Außenrestaurierung des historischen Gebäudes alle Spuren der Arbeiten beseitigt und auch das letzte Stück des Gerüsts abgebaut. Besucher an der Festwiese bekamen schon jetzt einen ersten Eindruck davon, wie liebevoll eines der Wahrzeichen der Stadt wieder hergestellt wurde – beispielsweise wurde jede einzelne Fuge zwischen den Klinkersteinen der Außenhülle originalgetreu und Stück für Stück erneuert. So sah der Wasserturm auch 1903 aus. sko (Bild: Stefan Skolik)