Mannheimer Morgen Plus-Artikel Brauchtum Farbenfroher Sommertagszug zieht durch Altstadt von Ladenburg

Mit einem farbenfrohen Umzug haben die Kinder am Sonntag in Ladenburg den Winter vertrieben. Bei der Traditionsveranstaltung ging am Ende auf der Festwiese am Wasserturm der Schneemann in Flammen auf.