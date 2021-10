Fahrdienst zum Ringer-Derby

Die Ringer des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg und des Kraft-Sport-Vereins (KSV) Schriesheim tragen am Freitag, 22. Oktober, um 20.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Lobdengauhalle der Römerstadt das ersehnte erste Lokalderby in der aktuellen Regionalliga-Saison aus. Einige spannende Kämpfe erwarten die Fans beim Aufeinandertreffen des Tabellenvorletzten KSV und des Liga-Dritten ASV. Schriesheim verlor seinen letzten Kampf gegen Nieder-Liebersbach mit 15:16, Ladenburg siegte in Hofstetten 24:16.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der KSV setzt einen für die Anhängerschaft kostenfreien Shuttle-Service ein. Die Abfahrtzeiten ab Schriesheimer KSV-Halle: 18.45 bis 20.15 Uhr. Rückfahrt: 22.15 bis 23.45 Uhr. pj