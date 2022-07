Fabien Elias krönt ihre Karriere

Ladenburg. Die Ladenburger Tauzieherin Fabien Elias (ASV) kehrt mit einer Silbermedaille von den World Games aus den USA zurück. Bei den Sommerspielen der nicht-olympischen Disziplinen erreichte die Tochter des früheren Tauziehers Rainer Elias mit dem deutschen Mixed-Team den zweiten Platz. Der Deutsche Rasenkraftsport- und Tauziehverband jubelt über den „größten Erfolg eines deutschen Teams nach 2009 in Taiwan, als zuletzt die Männer Silber gewonnen hatten“.

Nach Platz 1 in der Vorrunde und dem Halbfinalsieg war die Partie um Gold gegen das Vereinigte Königreich laut Verband lange ausgeglichen. Die 31-jährige Bauzeichnerin Elias krönt mit Silber ihre lange internationale Karriere nach drei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften (WM) in Südafrika (2010), damals noch mit ihrer Vereinskameradin Christine Morast, und in der Schweiz (2012) sowie bei Europameisterschaften (EM) in England (2011).

Fabien Elias jubelt über Tauzieh-Silber bei den World Games. © Simone Ermentraut

Auch bei Hallen-EM (2012 in Schottland mit ASV-Frau Marina Müller) und den World-Games (2013) in Kolumbien war Elias dabei. Bei den EM im nordirischen Belfast 2015 wurde sie mit der Frauen-Nationalmannschaft ebenso Vierte wie bei den WM 2014 in den USA. Bei den Vereinsweltmeisterschaften 2021 in Spanien gewann Elias Gold mit dem Mixed-Team Allgäu-Power Zell. Ihre ASV-Kolleginnen Nicole Durst, Simone Ermentraut und Marina Müller belegten im Nationaldress bei den jüngsten World Games den sechsten Platz. „Zu den besten Frauenteams der Welt zu gehören, verdient Respekt und Anerkennung“, so der Verband. Die deutschen Männer wurden Vierter. pj