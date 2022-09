Experte gibt in Ladenburg Tipps zu Herzklappenleiden

Ladenburg. Fragen um Entstehung, Erkennung und Behandlungsmöglichkeiten von Herzklappenerkrankungen stehen am Freitag, 16. September, um 19 Uhr, in der Ladenburger Stadtbibliothek (Hauptstraße 8) im Mittelpunkt: Professor Ralf Zahn, Chefarzt im Klinikum Ludwigshafen, spricht in der Gesprächsreihe „Lass uns mal reden über – Herzensangelegenheiten“ der Deutschen Herzstiftung als einer Patientenorganisation mit mehr als 107 000 Mitgliedern. Die Besucher erhalten ausreichend Gelegenheit, Fragen an den Referenten zu stellen. Der Eintritt ist frei.

Einen weiteren Vortrag hält Professor Daniel Dürschmied, Direktor der I. Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim, am Freitag, 2. Dezember, um 19 Uhr zum Thema „Moderne Blutverdünnung – was ist wirklich sinnvoll?“ pj