Evangelischer Posaunenchor unterwegs

Der evangelische Posaunenchor Ladenburg stimmt mit seinem traditionellen Kurrende-Blasen am Freitag, 23. Dezember, auf das Weihnachtsfest ein. „Wir möchten mit unserer Musik Haustüren, Fenster und Herzen der Bürgerschaft öffnen“, teilt Obfrau Annette Krieck mit. Erstmals werde die neue Gemeindediakonin Bärbel Fichtner mit ihrer Posaune teilnehmen. Bläser der Freien evangelischen Gemeinde seien wieder mit dabei.

Geschichtlicher Hintergrund sei das Kurrende-Singen meist kirchlicher Knabenchöre aus bedürftigen Schülern, die einst von Haus zu Haus ziehend meist geistliche Lieder gegen gute Gaben sangen. Mit einer Andacht um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche werden die Bläsergruppen ausgesendet.

Viele Stationen

Der rund 30-köpfige Chor teilt sich danach auf und spielt gegen 17.40 Uhr in der Kirchenstraße (vor Lokal „Zwiwwel“) und im Seniorenheim Rosengarten (Friedrich Ebert Straße). Gegen 18.10 Uhr lauten die Einsatzorte Hauptstraße (ehemals Elektro Friedrich) und Bahnhofsstraße 18 (frühere Zahnarztpraxis Georg). Um 18.45 Uhr erklingt die Musik auf dem Cornel-Serr-Platz (Weihergärten) und gegen 19 Uhr in der Kellereigasse 8 bei Familie Steigerwald.

Um 19.15 Uhr spielt eine Gruppe im Kandelbachweg bei Familie Kick, eine andere gegen 19.30 Uhr auf dem Gockelsmarkt am Domhof (Altstadt). Alle Bläser vereinigen sich gegen 20 Uhr auf dem Merkurplatz. Anschließend geht es zum Ausklang gegen 20.30 Uhr nach Neubotzheim auf den Hof von Margret und Fritz Betz. Den Inhalt der Spendenkasse will der evangelische Posaunenchor an die Aktion „Umgekehrter Adventskalender: Geben statt Nehmen“ überweisen, um den Wärmebus der Malteser in Heidelberg zu unterstützen. pj