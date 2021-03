Auch an diesem Ostern verzichtet die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg Corona-bedingt auf Präsenzgottesdienste, Chorproben sowie Gruppenaktivitäten. Bis Sonntag, 18. April, setzen die Verantwortlichen vorerst weiter auf ein „breites digitales Angebot“ in Kooperation mit benachbarten Gemeinden. Dies teilte Pfarrer David Reichert nach einem entsprechenden Beschluss des örtlichen Kirchenrats mit. Es sei schmerzlich, gerade das Osterfest erneut mit so gut wie keinen Kontakten still feiern zu müssen.

AdUnit urban-intext1

Doch wolle die Gemeinde dazu beitragen, die örtliche Infektionsrate abzusenken, und obendrein „Solidarität mit allen in der Stadt zeigen, die trotz bester Schutzkonzepte nach wie vor nicht öffnen dürfen“. Ab Ostersonntag, 4. April, liegen in der Stadtkirche Faltblätter mit Anleitung für eine Feier zuhause aus und stehen zum Herunterladen von der Internetseite der Gemeinde (www.ekila.de) bereit. Das gilt auch für eine Vorlage zum Basteln von Osterkarten „für Menschen, die sich über einen ermutigenden Ostergruß freuen würden“, so Reichert. Bei der Aktion „Ostern to go“ können am Ostersonntag im Kirchengarten Päckchen mitgenommen werden, solange der Vorrat reicht.

Nachfolgend ein Auszug des digitalen Programms auf der Internetseite (www.ekila.de) und dem Video-Kanal der Gemeinde abrufbar sind, beginnend am kommenden Sonntag, 28. März, 10 Uhr, mit dem regionalen Gottesdienst aus Edingen:

Gründonnerstag, 1. April, 19.30 Uhr: Gottesdienst (nicht nur für Jugendliche).

AdUnit urban-intext2

Karfreitag, 2. April, 10 Uhr: Regionaler Gottesdienst aus Neckarhausen.

Karsamstag, 3. April, 10 Uhr: Kirchenmaus zum Thema „Ostern“.

AdUnit urban-intext3

Ostersonntag, 4. April, 10 Uhr: regionaler Ostergottesdienst aus dem Waldpark mit Musik (Pfarrer der Region). Die Auferstehungsfeier am Ostersonntagmorgen auf dem Friedhof entfällt.

AdUnit urban-intext4

Am Ostermontag, 5. April, findet kein Gottesdienst statt. Hier wird unter anderem auf das Internetangebot der Landeskirche (www.ekiba.de) verweisen. pj